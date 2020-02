Sam (Koh Lanta 2020) : zoom sur l'aventurier qui ne fait pas l'unanimité

"Je ne me suis pas bien comporté avec les autres"

Alors que vendredi dernier Joseph a été éliminé de l'aventure après avoir éteint le feu et qu'Inès a créé le buzz avec son bikini échancré, de nouvelles surprises et une élimination vous attendent dans le deuxième épisode de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, L'île des héros) diffusé ce vendredi 28 février 2020 sur TF1. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'un des aventuriers qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux : Sam.

A tout juste 20 ans, celui qui est originaire du Haut-Rhin est le benjamin du jeu présenté par Denis Brogniart. Et dès le premier épisode, il a épaté les téléspectateurs en réussissant à faire du feu en moins de trois minutes. Mais son caractère ne plaît pas à la majorité de ses coéquipiers et des internautes. Très souvent seul et ne parlant pas beaucoup avec les autres sur l'île, il en a agacé plus d'un.

Sam a avoué à Télé Star : "Je ne me rendais pas forcément compte de l'image que je renvoyais. Je voulais foncer, ce n'était pas la bonne solution. Je ne me suis pas bien comporté avec les autres". Conscient de s'être trompé en voyant les épisodes de Koh Lanta 2020, il a confié : "Je suis arrivé, j'ai fait le feu dans mon coin sans partager mon savoir-faire. Je suis plus jovial dans la vie que dans l'émission".

Il avait participé à la saison de Koh Lanta annulée

Comme Pholien, l'ancien nageur professionnel de 29 ans, Sam était l'un des anciens candidats de la saison de Koh Lanta annulée en 2018, suite à une agression sexuelle. Très content de pouvoir revenir dans l'émission de survie et d'aventures, il a expliqué à Télé Loisirs : "C'était une énorme sensation d'inaccomplissement, d'inachevé. Il était, pour moi, inconcevable de ne pas me représenter pour une nouvelle saison. Quand la production m'a contacté pour cette édition, j'ai dis oui direct !".

Mais le fait d'avoir déjà participé à Koh Lanta n'a pas aidé Sam pour autant pour sa nouvelle aventure. "En cinq jours, ce n'est pas une aventure. Je n'étais donc absolument pas avantagé par rapport aux autres aventurier" a-t-il assuré.

Il n'aime pas les réseaux sociaux

Et si l'on connaît au final peu de choses sur Sam, en dehors du fait qu'il s'est longtemps préparé en amont pour le tournage (physiquement, mentalement et au niveau des astuces de survie), c'est parce qu'il ne partage rien sur les réseaux sociaux. Logique, il n'est inscrit sur aucun d'entre eux parce qu'il n'apprécie pas ça.

Sam a en effet déclaré à Télé Loisirs : "Je ne suis sur aucun réseau social donc je ne regarderai pas les commentaires des internautes". "Je n'ai pas fait Koh Lanta pour être célèbre ou quoi que ce soit, je suis juste venu vivre une aventure" a-t-il également indiqué, "Si l'émission n'était pas filmée, je l'aurais fait également".