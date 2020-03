Ahmad (Koh Lanta 2020) violemment attaqué sur Twitter : il répond aux critiques

Après l'abandon des rouges à cause d'Ahmad, qui a peur de l'eau, lors de la première épreuve d'immunité et le coup de folie de Joseph en éteignant le feu, on a eu le droit à une autre surprise dans Koh Lanta 2020 ce vendredi. Laquelle ? L'élimination de Teheiura. Le candidat, trahi par Jessica, était vu comme une menace par ses coéquipiers, surtout par Ahmad : "Tu es le meilleur de tous les aventuriers. Malheureusement, tu n'es pas fait pour ce jeu", a-t-il avoué au moment des votes.

Ahmad pris pour cible sur Twitter

Et alors que l'aventurier reproche ici son manque de stratégie à Teheiura, sa petite phrase n'est pas du tout passée auprès de certains internautes, qui s'en sont déjà pris à lui lorsqu'il a galéré à nager au moment d'une épreuve : "Quel escroc Ahmad, il sert à rien et c'est Teheiura qui saute", "Teheiura la force de la nature vs le gros qui sait pas nager ... arrêtons les conneries", "Tu ne sais pas nager ! Quand il faut guider ton équipe tu es dépassé et tu te permets de juger Teheiura", "Un gars qui vient à Koh-Lanta sans savoir nager mais qui dégage #Teheiura the best aventurier", "Teheiura encore éliminé dans Koh Lanta et tu as le vieux Ahmad qui sait pas nager toujours présent", peut-on lire sur Twitter.