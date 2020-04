Moussa (Koh Lanta 2020) déçu par Sam : "je le prends comme une trahison"

Alors que l'épisode de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, L'île des héros) de ce vendredi17 avril 2020 a été raccourci à cause du confinement, il n'y a pas eu de conseil ni d'élimination. Cela n'a pourtant pas empêché les téléspectateurs de détester Alexandra et les aventuriers d'élaborer des stratégies pour sauver leur peau, à leurs risques et périls. Alors que Moussa a pris Sam sous son aile dès le début, celui-ci a été déçu en découvrant que son "jeune padawan" faisait partie d'une alliance dans son dos, avec Teheiura, Claude et Jessica...

"Je le prends un peu comme une trahison parce que j'ai toujours été là pour lui"

Ce qu'il prend comme une trahison, comme il l'a confié dans une interview accordée à Voici : "je le prends un peu comme une trahison parce que j'ai toujours été là pour lui. A la réunification, quand il a vu Claude et Téheiura, il n'a eu d'yeux que pour eux. Mais il ne faut pas oublier que sans moi, il se serait certainement fait éliminer bien avant !" Et pour cause, l'ancien héros de Koh Lanta a tout de suite tenu à protéger Sam, alors qu'il n'était pas intégré aux autres aventuriers : "Il faut savoir que depuis le début de l'émission, les filles voulaient virer le jeune Padawan. Il tenait des propos à leur égard qui n'étaient pas très sympa. En plus de le protéger, j'ai tout fait pour essayer de décoder sa relation entre lui et les filles."

Moussa déçu par Sam

Alors forcément, Moussa se dit déçu par le changement de comportement de Sam et ne le comprend pas : "Sam, il est prêt comme tout le monde l'a vu ! Il a de fortes performances et j'ai été le premier à le repérer. Je trouve ça un peu dommage que, à ce niveau de l'aventure, il n'écoute plus pas mes conseils. Je peux tout comprendre mais la trahison, c'est moyen. Pas après tout ce que j'ai fait pour lui !". Heureusement, le jeu reste un jeu et les deux aventuriers sont aujourd'hui toujours en contact, loin des réseaux sociaux : "Il m'appelle tous les 2-3 jours pour prendre des nouvelles. On rigole beaucoup et on fait le débrief des épisodes."