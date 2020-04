Alexandra (Koh Lanta 2020) : après Ahmad, elle devient la nouvelle cible des internautes

Après Clémentine, candidate certainement la plus détestée de l'histoire de Koh Lanta, les téléspectateurs trouvaient une nouvelle cible cette saison en la personne d'Ahmad. Critiqué pour sa faiblesse dans les épreuves, c'est surtout ses stratégies qui laissaient perplexes, jusqu'à ce qu'il vire Téhéiura et devienne l'ennemi numéro officiel. Sauf que, la semaine dernière, il se faisait éliminer, à la grande joie de ceux qui ne l'aimaient pas, mais au grand désespoir de ceux qui adoraient le critiquer.

Alexandra, la nouvelle Ahmad ?

Heureusement, même si l'épisode de ce vendredi 17 avril 2020 était raccourci, il a été suffisamment long pour que les téléspectateurs lui trouvent un remplaçant. C'est désormais Alexandra qui insupporte, alors qu'elle est qualifiée de "mauvaise joueuse, égoïste, complotiste, pas fair play". En cause ? Sa réaction lorsque Sam a cassé sa flèche la semaine dernière, mais aussi son comportement lors de l'épreuve des courriers. Au lieu de sacrifier sa lettre, comme Claude l'a fait, elle a préféré retirer celle de ses coéquipiers dont Inès et Téhéiura.

Les internautes la clashent

De quoi attiser encore plus la colère des internautes : "Félicitations tu es devenu la nouvelle Ahmad", peut-on lire sur Twitter, ou encore "Nous avons cru qu'Ahmad était l'homme à abattre pendant que le véritable ennemi avançait tapis dans l'ombre", "Alexandra devient en 1 épisode l'aventurière la plus insupportable de la saison, bravo à elle c'était dur de dépasser Ahmad". Certains préféraient encore Ahmad : "en fait Ahmad c'est un ange à côté de Alexandrie Alexandra, rendez le nous et prenez cette folle". D'ailleurs, si le séjour de Régis à l'infirmerie laissait espérer le retour d'Ahmad à certains, il n'en est finalement rien...