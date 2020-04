Sam (Koh Lanta 2020) revient sur son élimination et ses regrets : "ma tête était mise à prix"

L'élimination de Sam dans Koh Lanta 2020 a fait beaucoup de bruit sur la Toile. La plupart des internautes ont jugé cette décision injuste et certains Twittos sont allés encore plus loin en menaçant de mort Inès et Régis : "J'ai vraiment l'impression d'avoir tué quelqu'un, alors que j'ai simplement participé à un jeu", a confié l'infirmière engagée dans le combat contre le coronavirus. De son côté, Sam est revenu sur son départ lors d'un live Instagram avec Denis Brogniart.

Sam se confie sur son élimination

Si le jeune ébéniste avait tout d'un aventurier, il reconnaît avoir manqué de sociabilité dans Koh Lanta 2020, c'est d'ailleurs ce qui lui a coûté sa place dans le jeu : "J'ai analysé mon Koh-Lanta épisode par épisode, et ce qui ressort, c'est le social", a-t-il expliqué avant d'ajouter savoir sourire et ne pas être aussi froid et distant "dans la vie de tous les jours". Ses adversaires lui ont souvent reproché son manque de lâcher prise.

Sam confie ensuite qu'il aurait peut-être dû élaborer plus de stratégies pour éviter l'élimination, mais cela n'aurait pas été naturel pour lui : "Je ne peux pas sourire dans la journée à quelqu'un, et lui mettre un coup de couteau dans le dos après, je ne pourrais pas dormir la nuit."

"Ma tête était déjà mise à prix"

Le protégé de Claude et Teheiura était quand même conscient que son départ n'était qu'une question de temps et qu'il était fortement en danger après sa défaite à l'épreuve d'immunité face à Naoil : "Je savais que c'était l'épée de Damoclès si je perdais cette épreuve. Ma tête était déjà mise à prix au moment de la réunification. Quand mon pied a glissé du taquet, j'ai tout de suite compris que c'était moi qui sortais."