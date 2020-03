Inès (Koh Lanta 2020) : infirmière, elle interpelle Emmanuel Macron sur ses conditions de travail

"C'est scandaleux"

Dans les premiers épisodes de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) sur TF1, Inès était apparue sexy dans un bikini échancré, ce qui avait créé le buzz sur les réseaux sociaux. Toujours en compétition dans l'émission animée par Denis Brogniart, l'aventurière s'est depuis montrée une adversaire redoutable. Infirmière de profession, elle avait été mise en quarantaine avant de reprendre son job. Ce vendredi 27 mars 2020, dans sa story Instagram, la candidate du jeu d'aventures donc s'est confiée sur sa nuit de travail à l'hôpital.

Face aux conditions de travail qui se sont dégradées suite à la pandémie du coronavirus, Inès s'est plaint : "Voilà comment nous avons encore travaillé cette nuit. Vous avez devant vous les conditions dans lesquelles nous travaillons, où nous avons que des patients positifs au COVID-19". Celle que vous pouvez toujours suivre dans Koh Lanta 2020 (dont il n'y aura pas d'épreuve d'immunité ni de conseil ce vendredi 27 mars 2020) a notamment pointé du doigt le manque de matériel en filmant une collègue qui doit, comme elle et le reste du personnel soignant, faire avec les moyens du bord : "Nous n'avons plus de sur-blouse, alors on prend des pantalons jetables pour se camoufler en mettant du sparadrap aux poignets pour bien fermer les manches, et plus de sur-chaussures donc on met des charlottes aux chaussures tranquillement".

Alors qu'il y aura une 2ème saison de Koh Lanta cette année en 2020, Inès a donc avoué être choquée de travailler dans de telles conditions à l'hôpital. Elle a même interpellé le président de la République, Emmanuel Macron, en ajoutant : "Merci Emmanuel Macron. C'est scandaleux !".

Inès (Koh Lanta 2020) remercie les internautes pour le soutien

Déjà, la semaine dernière, Inès avait évoqué le personnel soignant en ces temps de Covid-19. Mais c'était pour remercier les internautes qui montrent leur solidarité envers elle et ses collègues qui travaillent jours et nuits pour soigner les malades et sauver des vies. "Je voulais aussi remercier tous ceux qui soutiennent le personnel soignant, ils en ont besoin. Je vous explique même pas l'état des lits dans les hôpitaux, l'abondance de patients qu'il y a, c'est du jamais vu ! C'est hallucinant" avait-elle expliqué.

"Hier, quand j'ai vu que vous êtes sorti sur votre balcon pour nous applaudir, ça fait vraiment du bien, vous avez fait pleurer mes collègues" avait-elle aussi avoué avec émotion, "Ça fait du bien de voir que l'humain peut être humain quelques fois".