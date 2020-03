Koh Lanta 2020 : il y aura deux saisons cette année selon Denis Brogniart

"Il y aura deux saisons cette année"

Ce vendredi 13 mars 2020, vous pourrez découvrir un nouvel épisode de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) à partir de 21h05 sur TF1. Alors que Sam ne fait pas l'unanimité auprès des autres membres de sa tribu et des internautes, alors même qu'il a réussi à allumer le feu en moins de 3 minutes, Denis Brogniart a fait une sacrée révélation dans le Buzz TV de TV Magazine. "Vous le voyez depuis quelques saisons, c'est régulièrement deux saisons diffusées par an, parfois une comme l'année dernière" a expliqué l'animateur, dévoilant : "Je vais vous faire une confidence, il y en aura deux cette année".

En plus de Koh Lanta, l'île des héros que vous pouvez suivre depuis le 21 février dernier sur la première chaîne d'Europe, vous pourrez donc retrouver Denis Brogniart et des nouveaux aventuriers dans quelques mois seulement. Vous n'aurez pas encore une année entière à attendre le retour de l'émission. Et si le présentateur n'a pas précisé la date de diffusion de cette prochaine saison du célèbre jeu d'aventures, en revanche, il a avoué qu'il y aurait encore des nouveautés.

La prochaine saison "va vous surprendre"

Denis Brogniart, qui avait confié à PRBK ce qu'il fait vraiment sur le tournage de Koh Lanta entre les épreuves, a promis du lourd pour la prochaine saison du programme. Toujours dans l'émission Buzz TV, celui qui est aussi journaliste sportif a déclaré : "Sans vous révéler ce qu'il va se passer dans le prochain Koh Lanta, il y aura encore une idée particulièrement marquante". Une grande nouveauté qu'il n'a pas détaillé mais dont il assure que cela va apporter beaucoup de changements : "Cela va vous surprendre et vous n'êtes même pas en mesure d'imaginer ce qui pourrait se produire".

Et lorsqu'il a été interrogé sur une possible saison anniversaire pour les 20 ans de Koh Lanta, Denis Brogniart a répondu que ce n'était pas encore au programme. "Non là on est en train de réfléchir à la prochaine saison de Koh Lanta, les 20 ans ça viendra après" a-t-il précisé.