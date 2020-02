TEST Koh Lanta 2020 : quel aventurier êtes-vous ?

Koh Lanta 2020 : des aventuriers connus et anonymes au casting

Ce vendredi 21 février 2020, le premier épisode de Koh Lanta 2020, alias Koh Lanta : L'île des Héros, sera diffusé à partir de 21h05 sur TF1. L'émission présentée par Denis Brogniart compte cette année 14 naufragés, âgés de 20 à 56 ans. Et c'est aux îles Fidji que les aventuriers s'affrontent. Cette saison 21 est particulière car des candidats All Stars et anonymes sont mélangés dans les équipes.

Vous allez ainsi retrouver Claude (Koh Lanta : Vietnam en 2010 et Koh Lanta : La Revanche des héros au Cambodge en 2012), Teheiura (Koh Lanta : Raja Ampat en 2011, Koh Lanta : La Revanche des héros en 2012 et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition en 2014), Moussa (Koh Lanta : Panama en 2003 et Koh Lanta : La Revanche des héros au Cambodge en 2012), Jessica (Koh Lanta : Johor en Malaisie en 2014) et Sara (Koh Lanta : Malaisie en 2012 et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition en 2014).

Mais seuls 4 d'entre eux participeront à l'aventure. En effet, Claude, Teheiura, Moussa, Jessica et Sara seront départagés puis répartis dans les tribus rouge et jaune dès le premier épisode, en s'affrontant sur deux épreuves. Le dernier ou la dernière sera éliminé(e). A noter que du côté des anonymes, deux candidats de la saison annulée sont au casting.

