Inès (Koh Lanta 2020) et Régis menacés de mort après l'élimination de Sam : ils répondent cash

Les autres candidats et Denis Brogniart les soutiennent

Face à cet acharnement, de nombreux candidats de Koh Lanta ont soutenu Inès et Régis à commencer par Ahmad, lui aussi touché par de nombreuses insultes. "Je condamne tous les propos insultants, dénigrants, menaçants auxquels font face mes camarades d'aventure." a-t-il écrit sur Instagram. Il n'est pas le seul puisque Delphine a également posté un message tout comme Cyril de l'édition 2019, Pascal de l'édition 2018 et Moundir. De son côté, Denis Brogniart a posté sur Twitter : "Je m'associe aux aventuriers de #KohLanta pour condamner le plus fermement les insultes inqualifiables reçues de manière anonyme par certains d'entre eux sur les réseaux sociaux. On peut vivre cette aventure devant son écran avec passion et respect."