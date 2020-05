Jessica (Koh Lanta 2020) trahie par Régis : "Je suis éliminée sur un mensonge"

Ce vendredi 8 mai, c'est Jessica qui a quitté l'aventure Koh Lanta 2020, éliminée par les différents candidats et ce, malgré un pacte conclu avec Claude et Régis. Une situation que la jeune femme connait bien - elle avait déjà été éliminée au début du jeu avant d'être finalement repêchée suite à la blessure de Marie, mais qui lui reste encore en travers de la gorge.

Jessica déçue par le mensonge de Régis

La raison ? Si elle ne renie pas son côté stratège, "J'ai senti le vent tourner au moment des binômes, j'ai tenté une stratégie avec Régis", Jessica confie à Télé-Loisirs être frustrée par le comportement de ce dernier, "Au moment de partir, j'ai ressenti une forme d'injustice car je suis éliminée sur un mensonge de Régis, je n'ai jamais prononcé le mot de "liste" quand nous avions discuté lui et moi (Lors du précédent conseil, Régis avait sous-entendu l'existence d'une liste des futurs éliminés concoctée par Jessica, ndlr)."

De quoi comprendre que Régis, l'aventurier le plus détesté de cette aventure, aurait encore une fois tenté de manipuler tout le monde ? "Absolument", répond l'ex-candidate. Elle le précise ensuite, ce mensonge était même beaucoup trop gros pour être crédible, "Je ne vois pas comment j'aurai pu donner une liste de noms alors qu'il est impossible de prédire qui sera le prochain à partir étant donné que tout le monde peut sauver sa peau avec une immunité ou un collier."

L'aventurière révoltée par le comportement des téléspectateurs

Cependant, n'allez pas croire que Jessica est du genre rancunière. Au contraire, elle le rappelle avec sagesse, "Il ne faut pas oublier que c'est un jeu". Aussi, malgré la trahison de Régis, "il aurait pu éviter d'inventer un tel mensonge, ça m'a peinée mais je suis de nature emphatique et je pardonne pour le jeu", elle s'avoue totalement révoltée par le comportement de certains téléspectateurs.

Depuis quelques semaines, plusieurs candidats - Régis en tête, sont en effet victimes de harcèlement et de menaces sur les réseaux sociaux. Une situation qu'elle a bien connu suite à sa nomination contre Teheiura, mais qui n'a aucun sens pour l'aventurière, "Quand ça prend des proportions comme des menaces, ça me désole et j'en suis particulièrement peinée pour ceux qui en ont reçues. Cela doit être puni, c'est intolérable !"

Le message est passé.