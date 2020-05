Régis (Koh Lanta 2020) et sa famille menacés de mort, il a porté plainte

Depuis les éliminations de Sam et de Teheiura dans Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, L'île des héros), de nombreux candidats ont reçu des critiques, insultes et menaces de mort. Parmi eux, Alexandra, Charlotte, Inès, Moussa ou encore Régis. Après avoir réagi une première fois sur Insagram, ce dernier a confié dans une interview accordée à Télé Loisirs que ça allait beaucoup trop loin : "Ce qui se passe est d'une violence inouïe", constate-t-il.

Régis victime de menaces de mort et de viol

Il dit recevoir des messages extrêmement violents et choquants : "Je ne sais pas ce que veulent les gens, je reçois plusieurs messages qui me disent que je n'ai pas ma place dans le jeu. On peut me dire que je suis un traître, ça ne me pose aucun problème et cela fait partie du jeu, dans deux semaines les gens seront passés à autre chose. En revanche, je reçois des menaces incitant à égorger et violer mes enfants, des appels à passage à tabac de mon fils de 12 ans en précisant le lieu de son collège, je ne l'accepterai jamais."

Le candidat de Koh Lanta a porté plainte

Alors que la production ALP a annoncé saisir le procureur de la République afin de punir les haters en question, il dévoile lui aussi avoir porté plainte : "J'ai aussi porté plainte de mon côté car c'est intolérable. Pour vous donner un exemple, mon nom de famille a été divulgué sur internet donc des internautes ont été insulter mes frères et ma femme. J'ai même vu que mon adresse avait été publiée. On marche sur la tête et je ne vais pas me laisser faire." Un situation très difficile à vivre pour sa famille et notamment sa femme : "Elle le vit très très mal car elle n'a absolument rien demandé et ne comprend pas cette haine."