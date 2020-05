Teheiura (Koh Lanta 2020) éliminé à cause de Charlotte : "C'est une joueuse, elle a perdu"

Quand TF1 évoquait la nouvelle saison exceptionnelle de Koh Lanta, on ne s'attendait pas à autant de rebondissements. Elle n'est vraiment pas comme les autres, il y a du jamais vu comme Joseph qui a éteint le feu par vengeance avant d'être éliminé et deux candidats qui repartent de l'aventure avec deux colliers d'immunité. Eh oui, alors que Charlotte aurait pu être sauvée lors du conseil, elle a choisi de ne pas écouter Teheiura et de ne pas sortir son collier. Résultat, elle a été éliminée de l'aventure avec son binôme Teheiura. L'agente immobilière n'aurait pas dû faire confiance à Régis qui a joué un coup de bluff en votant pour elle...

Teheiura revient sur son élimination choc

La seconde élimination de Teheiura est un choc, tout comme celle de Sam, mais le candidat qui a participé 4 fois à Koh Lanta aurait lui aussi pu se sauver avec Charlotte puisqu'il avait son collier d'immunité personnel : "Au moment où Denis pose la question de qui a un collier, j'étais focalisé sur Charlotte et son collier qu'elle devait jouer pour le duo. J'ai failli la bousculer mais je ne pouvais plus bouger comme dans les cauchemars ! (Il rit) Je suis tellement paralysé que j'en oublie que j'ai un collier et qu'il aurait pu nous sauver. C'est invraisemblable", a-t-il expliqué à Télé Star.

Le complice de Claude, trahi par Moussa lors du dernier conseil de Koh Lanta 2020, confie ensuite : "Il fallait que le collier de Charlotte sorte parce qu'on se l'était dit en confort à la maison du pêcheur. Elle a hélas commencé à avoir des doutes. Je lui avais dit qu'à ce stade du jeu, on ne peut pas se permettre de faire confiance. J'étais un homme dangereux dans les épreuves et elle, une ex-Jaunes. Si je l'avais trouvé ce collier, je l'aurais peut-être mis au cou en arrivant au conseil. C'est une joueuse, elle a perdu."

"Je ne le tolère pas"

Avec toute cette histoire, Inès, Alexandra, Régis et Moussa continuent de recevoir de violents messages sur les réseaux sociaux et même si Teheiura était en concurrence avec eux, il demande aux internautes d'arrêter ce harcèlement : "C'était une belle aventure et il ne faut surtout pas oublier que c'est un jeu avec des éliminations et que j'en ai accepté les règles. Alors merci à ceux qui me soutiennent. Et à ceux qui envoient des messages insultants à mes camarades d'aventure, je leur demande d'arrêter. Non seulement ça ne sert à rien, mais je ne le tolère pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas contents de ma sortie, mais je veux qu'il n'en ressorte que du positif", a-t-il déclaré à Purepeople.

Pour le moment, les Twittos sont plutôt déçus de lui car il n'a pas joué son collier d'immunité au conseil. Une erreur qu'il a déjà commise dans ses précédentes aventures...