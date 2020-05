Koh Lanta 2020 : Claude, Naoil et Inès qualifiés pour les poteaux, Alexandra et Moussa éliminés

Claude, Naoil et Inès seront sur les poteaux

Comme vous le savez, la finale de Koh Lanta a été coupée en deux parties, c'est donc le 5 juin 2020 que vous verrez la suite. En attendant, Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) ce vendredi 29 mai 2020 sur TF1, c'est l'épreuve d'orientation qui a été diffusée sur TF1. Le but était de trouver un poignard à partir d'une balise. Mais pour cela, il fallait savoir lire une carte et se repérer. Seuls Claude, Naoil et Inès ont réussi et se sont donc qualifiés pour l'épreuve des poteaux.

Claude, qui était revenu sur l'élimination de Régis, était encore premier. Le héros entre donc une nouvelle fois dans l'Histoire de Koh Lanta puisque ça fait 3 fois qu'il tentera les poteaux en 3 participations à l'émission animée par Denis Brogniart. Du jamais vu jusqu'à présent ! Pour Inès par contre, c'était un véritable coup de chance. L'aventurière a déniché un poignard sans avoir trouvé la balise. Naoil, elle, a fait fausse route, pensait ne pas être au bon endroit et a même perdu sa boussole. Ce n'était donc pas gagné ! Mais après plusieurs heures de doutes et de stress, elle a trouvé un poignard.

Alexandra affaiblie, Moussa perdu

Mais dans cette épreuve d'orientation de Koh Lanta 2020, Alexandra et Moussa n'ont pas su se repérer, ni même trouvé un poignard. Ils ont longuement cherché du mauvais côté, se faisant même remettre sur le bon chemin par Claude. Malgré son élimination parce qu'il a perdu l'épreuve, Moussa semblait en revanche content pour les 3 derniers finalistes du programme qui iront sur les poteaux. Quant à Alexandra, elle n'a même pas pu terminer l'épreuve. En effet, l'aventurière a fait une grosse chute de tension pendant l'épreuve d'orientation. C'est une première comme l'a dit Denis Brogniart ! Conduite à l'infirmerie, la candidate sortante a dû abandonner pour raison médicale.