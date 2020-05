Claude (Koh Lanta 2020) revient sur l'élimination de Régis : "Si j'avais su les retours négatifs..."

Qui accèdera à la célèbre épreuve des poteaux ? Qui remportera Koh Lanta 2020 ? Qui succèdera à Maud (Koh Lanta, la guerre des chefs) ? Pas Régis ! Eh oui, après avoir bien mené son jeu en éliminant Sam, Teheiura et Jessica, l'aventurier a à son tour quitté le jeu suite à un coup de bluff réalisé par Claude. Alors qu'il lui avait laissé entendre qu'il ne voterait pas contre lui, le héros de l'émission de TF1 a finalement décidé de venger ses deux complices, Jessica et Teheiura.

"Je n'ai pas pensé aux retours qu'il pourrait y avoir sur lui ou sur sa famille"

Régis est donc parti aux portes de la finale, c'est un peu l'arroseur arrosé. Il a pourtant bien failli gagner sa place, mais le choix, non prémédité, de Claude l'en a empêché : "Ce n'est pas un coup préparé. Ce n'est pas pensé. Je réagis sur le moment. C'est par rapport au déroulement de l'aventure, aux actions qu'il a eu envers nous. C'est le moment où j'ai la possibilité de réagir. J'ai longtemps réfléchi de voter contre Alexandra ou Régis. Je me suis dit 'Régis, faut lui faire payer un peu ce qu'il a fait'. Je n'ai même pas pensé à la caméra, ni aux retours qu'il pourrait y avoir sur lui ou sur sa famille", explique l'acolyte de Teheiura en interview avec La Provence.

"Je n'ai pas envie qu'on me défende en attaquant les autres"

Claude confie ensuite que son vote aurait pu changer s'il était au courant du harcèlement dont est victime Régis sur les réseaux sociaux : "Si j'avais su tous les retours négatifs qu'il a eu, je pense que j'aurais fait autrement. Sur le moment ça m'a titillé en lui disant 'tu es allé un peu loin Régis' et je voulais lui montrer que j'allais lui faire la même chose. Parfois, ça peut passer pour de l'arrogance mais c'est pas du tout ça. Je suis mitigé désormais par rapport aux réseaux sociaux. Sur le moment, c'était une satisfaction d'avoir enfin les rênes du jeu. J'étais content de pouvoir un peu rendre justice à Jessica qui a beaucoup souffert de ce moment-là."

Moussa, Inès et Alexandra reçoivent eux aussi pas mal d'insultes sur Twitter. Claude réagit : "J'ai vu que pas mal de personnes prenaient à partie les candidats avec qui je me suis pris la tête. Comme Inès par exemple, qui m'a mal parlé et aussitôt sur les réseaux sociaux c'est allé un peu loin. Je n'ai pas envie qu'on me défende en attaquant les autres..."