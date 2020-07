Claude (Koh Lanta 2020) : nouveau personnage de Fort Boyard cette année ? L'aventurier répond

De l'île au trésor du Fort

Claude de Koh Lanta vous manque ? Bonne nouvelle, l'aventurier de TF1 s'apprête à faire son grand retour à la télévision. Non, il n'a pas signé pour une nouvelle aventure sur une île déserte, mais il sera présent sur France 2 le 11 juillet prochain dans Fort Boyard afin de ramener un maximum d'argent pour l'association Les Bonnes Fées en compagnie de Camille Cerf (Ex-Miss France), Booder (Humoriste), Tom Leeb (Chanteur) et Clémence Botino (Miss France 2020).

Une première pour l'aventurier préféré des téléspectateurs, qu'il a véritablement savourée. "C'était un privilège d'être invité comme candidat dans Fort Boyard. J'étais émerveillé d'être là, comme un gosse" a-t-il ainsi confié à Télé-Loisirs, avant d'ajouter qu'il avait au moins autant galéré dans ce jeu que sur l'île, "Ce n'est pas parce que tu es performant sur un jeu comme Koh-Lanta que tu le seras sur un autre avec des épreuves du type de celles de Fort Boyard. D'ailleurs, certaines épreuves m'ont vraiment rendu la vie difficile, à tel point que j'ai parfois cru que le Fort voulait m'éliminer."

Claude futur personnage du Fort ?

Et alors que Fort Boyard renouvelle régulièrement son casting de personnages afin de défier les nombreuses stars lors des différentes épreuves, cette première participation lui a-t-elle donné envie d'intégrer l'émission ? La réponse est oui ! Toujours auprès du site, Claude Dartois a révélé, "Si un jour, on me proposait d'incarner un personnage, ça me ferait très plaisir". Ça tombe bien, quand on sait que la société de production derrière Fort Boyard qui s'intitule AdventureLine Productions n'est autre que celle de Koh Lanta, on se dit que la passerelle pourrait très facilement se mettre en place.

Malheureusement, Claude l'a précisé, si tel devait être le cas, il faudra au minimum attendre l'an prochain pour ça. Cette année, rien n'a été prévu à cet effet, "Est-ce qu'on m'a demandé un rôle plus important ? Non. La première fois qu'on fait Fort Boyard, il faut le faire comme candidat. (...) Pour ma première fois sur ce lieu mythique, je voulais être candidat". Rendez-vous donc en 2021 !