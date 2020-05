Fort Boyard 2020 : Cyril André (Mister Boo) s'en va, un nouveau catcheur va débarquer

Malgré une épidémie de Covid-19 toujours active en France, France 2 a l'intention de tourner de nouveaux épisodes de Fort Boyard afin de les diffuser cet été. Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs - d'autant plus que la production a déjà imaginé de nouvelles épreuves afin de respecter les consignes sanitaires, même si ce grand retour sera gâché par une mauvaise surprise.

Cyril André quitte Mister Boo

Cyril André vient de le confier à TVMag, après 7 saisons passées dans le Fort, il ne reprendra pas son costume de Mister Boo. Tandis que le catcheur menait toujours la vie dure aux candidats, ce dernier a malheureusement décidé de tourner la page, "Je ne rempile pas cette année. En fait, j'ai plusieurs projets: ma maison est en construction et j'envisage d'ouvrir ma salle de sport dans un an. Il m'est impossible de tout concilier."

Le body-builder l'a précisé, sa décision n'a absolument rien à voir avec le contexte sanitaire actuel qui pourrait potentiellement l'empêcher de participer à certaines épreuves de contact. "J'ai prévenu la production fin octobre 2019 que je ne voulais pas revenir l'année suivante", a-t-il ainsi rappelé, avant de préciser, "plus les années passaient, plus les journées de tournage s'allongeaient. Partir quatre semaines loin de chez moi, de ma boutique était pesant et contraignant même si je m'y amusais beaucoup."

Un nouveau lutteur à venir

Néanmoins, si l'idée de voir un lutteur combattre les stars vous amuse, sachez que celle-ci ne sera pas abandonnée. A en croire Cyril André, la production a au contraire des plans avec ce personnage, "Ils ne souhaitent pas arrêter Mister Boo. Selon eux, il a son importance dans le jeu donc ils ne peuvent pas le supprimer comme ça".

Une décision qui ne lui fait que moyennement plaisir, "Je ne voulais pas qu'il y ait un autre Mister Boo après mon départ, j'aurais préféré que le personnage disparaisse avec moi. En 2013, on a créé ensemble ce personnage avec la production", même s'il la promis, cette nouvelle version sera très différente de la sienne. Tandis qu'un casting aurait récemment été lancé, le nouvel interprète devrait être à l'opposé de Cyril André, "On était d'accord pour qu'il soit totalement différent de moi, qu'il soit très grand pour commencer comme c'était précisé dans l'annonce de casting, qu'il n'ait pas peur du vide et qu'il ait des notions de lutte. Une façon aussi pour eux d'éviter de créer la confusion chez les téléspectateurs".