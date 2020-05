Fort Boyard : pas d'émissions cet été à cause du coronavirus ? France 2 répond

Fort Boyard annulée cette année ?

Chaque année, c'est à la fin du mois d'avril que le tournage de Fort Boyard est organisé afin de permettre à la production de gérer plus facilement les agendas des nombreuses célébrités qui y participent et aux équipes de l'émission de monter tranquillement les épisodes.

Or, avec le confinement récemment imposé pour lutter contre le Covid-19, le tournage n'a logiquement pas pu avoir lieu. Pire, avec le virus toujours présent dans le monde et les gestes barrières à préserver afin d'éviter la contamination, certains fans du jeu craignent déjà une annulation cette année.

Une saison 2020 spéciale

Alors, crainte réelle ou infondée ? C'est la question que Le Parisien a justement posé à Takis Candilis, le directeur général des programmes de France Télévisions, "Le jeu Fort Boyard pourra-t-il avoir lieu ?". Réponse de l'intéressé : "Nous allons le tourner cet été ! Nous travaillons avec la production." Et visiblement, le rythme de la production des épisodes (le tournage et le montage devront s'enchaîner rapidement pour respecter la diffusion télé) ne devrait pas être la seule nouveauté à prévoir cette année.

Takis Candilis l'a également dévoilé, cette 31ème saison de Fort Boyard - toujours animée par Olivier Minne, sera dans l'ère du temps, quitte à surprendre les habitués : "Les candidats porteront des masques. Nous utiliserons plusieurs bateaux au lieu d'un seul pour rejoindre le fort." Surtout, il l'a promis, l'émission qui adore se réinventer chaque année dans ses décors et ses épreuves saura profiter de cette situation pour préserver la santé des candidats et passionner le public, "Nous avons spécialement créé des jeux confinés qui permettent de respecter les gestes barrières et la distanciation."

Oui, on pari que le budget plexiglass va fortement grimper cette année.