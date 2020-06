Claude (Koh Lanta 2020) dans Fort Boyard : il avoue avoir galéré sur certaines épreuves

"Certaines épreuves m'ont vraiment rendu la vie difficile"

Malgré le coronavirus, Fort Boyard aura bien lieu cet été. Et parmi les personnalités qui tenteront l'émission, il y a Claude de Koh Lanta 2020 sur TF1. Le finaliste du programme animé par Denis Brogniart passera dans l'épisode de Fort Boyard diffusé ce samedi 11 juillet 2020 sur France 2. L'occasion de revoir l'aventurier sur d'autres épreuves, lui qui avait aussi participé à Ninja Warrior sur TF1.

Interrogé par Télé Loisirs sur les épreuves de Fort Boyard, Claude a avoué que parfois, certaines étaient toutes aussi compliquées que dans Koh Lanta 2020 : "Certaines épreuves m'ont vraiment rendu la vie difficile". "J'ai parfois cru que le Fort voulait m'éliminer" a-t-il même confié en riant, prouvant à quel point même un sportif tel que lui peut avoir du mal dans le jeu TV. Sans préciser s'il avait obtenu toutes les clefs, le candidat a en tout cas précisé qu'il serait "évidemment déçu" de ne pas réussir les épreuves du fort.

Claude compare Koh Lanta 2020 et Fort Boyard

Celui qui avait réagi à son élimination et au choix de Naoil a pour team l'ex Miss France Camille Cerf, la Miss France 2020 Clémence Botino, le chanteur Tom Leeb et l'humoriste et acteur Booder. "J'ai tenté d'apporter mon panache et mon envie de gagner à mon équipe. J'ai senti qu'ils comptaient sur moi" a-t-il ajouté, "Mais je n'avais pas d'appréhension particulière pour autant. Je n'allais pas à Fort Boyard pour battre des records". Et en comparant Koh Lanta 2020 et Fort Boyard, il a tenu à rappeler : "Ce n'est pas parce que tu es performant sur un jeu comme Koh Lanta que tu le seras sur un autre avec des épreuves du type de celles de Fort Boyard".