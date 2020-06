Claude (Koh Lanta 2020) : aurait-il choisi Naoil ou Inès s'il avait gagné les poteaux ? Il répond

Depuis sa victoire en finale de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) vendredi dernier, Naoil reçoit de nombreuses critiques. En cause : le fait que la dernière sur les poteaux ait choisit Inès et non Claude pour l'affronter en finale. Un choix stratégique que Claude a compris, comme il l'a expliqué dans une interview accordée à nos confrères de Purepeople.

Claude n'a pas aimé la justification de Naoil

Ce qu'il a eu plus de mal à digérer en revanche, c'est la justification de l'aventurière, qu'il juge hypocrite : "c'est un choix logique si elle voulait remporter l'argent et le titre. Mais j'ai moins aimé sa justification sur le moment. Il fallait juste me dire : 'Claude, 100 000 euros, ça fait beaucoup et je pense que j'ai plus de chances face à Inès que face à toi.' Après, ça ne me pose aucun souci." Qui aurait-il choisi s'il était le dernier resté sur les poteaux ? Après deux échecs dans les saisons précédentes, aurait-il tout tenté pour remporter enfin une victoire en choisissant Inès ? Ou aurait-il joué au mérite, comme il l'a fait tout du long de ses trois participations et choisi Naoil ?

Qui aurait-il choisi entre Inès et Naoil s'il avait gagné les poteaux ?

Il répond : "Après tout ce que j'avais vécu pendant l'aventure et la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire dans une logique de mérite et de dépassement de soi, je pense que j'aurais choisi Naoil. J'avais peut-être quasiment 100% de chances face à Inès et peut-être 60 face à Naoil. Mais sur le moment, j'aurais quand même fait ce choix. Quand tu sors du jeu par contre, que tu es posé et que tu te poses la question, tu te dis que la logique aurait voulu que mon choix se porte vers Inès." Pas sûr donc que, même s'il avait gagné les poteaux, Claude aurait réussi à réunir la majorité des votes face à Naoil...