Claude (Koh Lanta) rejoue l'épreuve des poteaux et perd encore, mais là, vous n'allez pas pleurer

La douleur est encore vive chez les fans de Claude Dartois. Lors de la finale de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) le 5 juin dernier, le héros était le deuxième à tomber des poteaux, après Inès, perdant ainsi toute chance de remporter la victoire et faisant gagner Naoil. De nombreux téléspectateurs ont alors dénoncé une injustice, alors que l'aventurier compte 3 participations, 3 finales et 17 victoires à son actif. Certains ont ouvert des cagnottes afin d'offrir à Claude les 100 000 euros qu'il aurait dû recevoir en gagnant le jeu de survie. D'autres, frustrés d'une telle injustice, ont demandé une modification des règles.

Claude rejoue l'épreuve des poteaux de Koh Lanta face à Laure Boulleau

Si les deux requêtes ont été vouées à l'échec, voilà qui devrait faire plaisir aux fans : Claude a rejoué l'épreuve des poteaux... face à l'ancienne footballeur Laure Boulleau. C'est sur un terrain de foot de la ville de Puteaux, dans les Hauts de Seine, que la consultante de Canal+ a invité le candidat de Koh Lanta à s'affronter sur un "Footlanta". Au programme : un parcours lors duquel ils doivent ramper, sauter et tirer un but dans une cage de foot minuscule, une épreuve où ils doivent tenir le plus longtemps possible dans la position du cochon pendu, ou encore une épreuve des poteaux revisitée.

Le principe est simple : tenir en équilibre sur un pied sur le poteaux, tout en gardant un ballon de foot entre les jambes. Encore plus difficile que l'épreuve classique ! Comme le dit Claude, "c'est chaud !". On vous laisse découvrir dans la vidéo qui a gagné...