Claude (Koh Lanta 2020) pour ou contre un changement de règles de la finale ? Il répond

Trois jours après la finale de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) vendredi 5 juin sur TF1, les fans ne se sont toujours pas remis de l'élimination de Claude, après qu'il soit tombé 2e des poteaux et que Noail ait choisi d'affronter Inès en finale. A tel point que certains ont ouvert des cagnottes afin d'offrir à l'aventurier les 100 000 euros qu'il aurait dû recevoir en gagnant le jeu de survie. D'autres encore ont exprimé leur frustration quant aux règles "injustes" du jeu.

Pour ou contre un changement de règles de la finale de Koh Lanta ?

C'est le cas d'Estelle Denis qui a réclamé un changement de règles pour que "les 2 survivants des poteaux [soient] les 2 finalistes". Ce à quoi Denis Brogniart a répondu "Non, chère Estelle, car si tu établis cette règle, quel est l'intérêt de gagner les poteaux de Koh-Lanta ? M'aurais-tu dit la même chose si Claude, ton chouchou, était tombé le premier des poteaux ? Je ne pense pas. Je suis sûr que non ! Cette règle c'est l'ADN de Koh-Lanta". L'animatrice n'en démordait pas et proposait alors que le gagnant des poteaux ait un avantage d'une voix sur son adversaire.

Claude donne son avis

Alors que de nombreux internautes ont approuvé cette proposition, ce n'est pas le cas de Claude qui, malgré la défaite, est contre un changement de règles. "Ca serait comme changer les règles du football ! On ne peut pas changer cette règle qui fait partie de l'ADN de Koh-Lanta. Il y a de la stratégie jusqu'à la dernière minute...", a-t-il avoué dans une interview accordée à Télé Loisirs.

Il comprend le choix stratégique de Naoil de choisir Inès : "Je comprends qu'elle ait voulu s'assurer la victoire en choisissant Inès, c'était le choix le mieux adapté pour elle. C'est un jeu stratégique où il y a 100 000 euros en jeu donc évidemment que lorsqu'on se retrouve à devoir choisir son rival, on la joue stratégie." Ce qu'il a plus de mal à digérer, c'est sa justification : "Ma déception réside plus dans sa justification où elle me dit que je suis hors catégorie et me met sur un piédestal, j'aurais préféré qu'elle ne me dise rien à ce moment. Je pense qu'elle a voulu atténuer ma déception mais ça a fait l'effet inverse. J'aurais préféré qu'elle dise : "je prends Inès car c'est ma pote"."