Koh Lanta 2020 : un changement de règles après l'élimination de Claude ? Denis Brogniart répond

Alors que tout le monde attendait la finale de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) avec impatience ce vendredi 5 juin 2020, la défaite de Claude (qui est tombé 2e des poteaux) a été vécue comme un coup de poignard pour les 7 millions de téléspectateurs qui étaient devant leur écran et savaient d'avance ce qui allait se passer : Naoil allait choisir d'affronter Inès et non Claude, par affinité et par stratégie. Et c'est ce qui s'est passé ! Si la victoire de Naoil était méritée, celle de Claude l'aurait été encore plus. Le héros compte 3 participations, 3 finales et 17 victoires à son actif. En plus d'avoir remporté de nombreuses épreuves, il a aidé ses concurrents à gagner. Lors de l'orientation, il n'a pas hésité à guider Moussa ou encore Naoil pour qu'ils puissent trouver le poignard.

Une défaite de Claude et une finale frustrantes

Une injustice que les internautes ont dénoncé. Parmi eux, la présentatrice Estelle Denis, qui a interpellé Denis Brogniart. Frustrée de cette finale comme de nombreux Français, elle réclame un changement de règles : "Cher Denis Brogniart, n'est-il pas temps de faire évoluer la règle de Koh-Lanta [pour que] les 2 survivants des poteaux [soient] les 2 finalistes ?", a tweeté Estelle Denis. D'autant que, comme elle l'a remarqué au fil des saisons, "Souvent le plus fort choisit le plus faible en finale". Selon elle, "c'est dommage pour l'esprit sportif de l'émission. KL c'est la stratégie mais c'est aussi le dépassement de soi et garder les 2 1ers sur les poteaux serait logique".

Vers un changement de règles de Koh Lanta ?

La réponse de l'animateur ne s'est pas faite attendre : "Non, chère Estelle, car si tu établis cette règle, quel est l'intérêt de gagner les poteaux de Koh-Lanta ? M'aurais-tu dit la même chose si Claude, ton chouchou, était tombé le premier des poteaux ? Je ne pense pas. Je suis sûr que non ! Cette règle c'est l'ADN de Koh-Lanta". N'en démordant pas, elle propose un juste milieu : "Et si tu donnes par exemple un avantage d'une voix à celui qui gagne les poteaux ? Tu sais à quel point j'aime#kohlanta et je trouve que Naoil est une formidable gagnante. Mais c'est vrai que même si Ines est très méritante, la finale était un peu frustrante hier". Une question à laquelle l'animateur n'a pas encore répondu, mais qui mérite réflexion.