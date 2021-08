Koh Lanta, La Légende : Sam se sacrifie pour Teheiura, Laurent Maistret nu... les 6 moments forts

5. Le retournement de situation à la fin du conseil

Lors du premier conseil de Koh Lanta, La Légende, deux candidats ont été éliminés : un homme et une femme. Si les mecs se sont rapidement d'accord pour tous (ou presque) voter contre Ugo, les filles, elles, ont hésité entre Clémence Castel et Karima. Certaines, comme Cindy Poumeyrol (Mamans & Célèbres), ont changé d'avis à la dernière minute à cause du discours jugé agressif de Karima. Elles ont donc préféré l'éliminer pour la bonne entente de leur groupe.

Et alors que Karima et Ugo pensaient partir définitivement, un retournement de situation les attendait à la fin du conseil : ils se sont retrouvés devant une pancarte sur laquelle est écrit 'à vous de choisir'. Alors, quel sera ce choix ? Certaines personnes pensent qu'ils vont devenir chefs des nouvelles équipes tandis que d'autres les imaginent partir sur une île isolé et se battre pour récupérer leur place. Quel suspense !