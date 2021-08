Koh Lanta All Stars 2021 : date de diffusion, casting... Ce qu'on sait sur Koh Lanta, La Légende

Une 3ème île, les femmes contre les hommes, pas de riz... Les nouveautés

Et pour cette saison de Koh Lanta All Stars 2021, il y a plusieurs nouveautés prévues. La première, c'est une troisième île. En plus des îles avec les caps, une autre île est prévue, mais on ne sait pas encore exactement pourquoi. Comme LCI l'a rapporté, Alexia Laroche-Joubert, présidente d'Adventure Line Productions (ALP) qui produit Koh Lanta a expliqué à la conférence de presse : "Nous voulions surprendre le public et déstabiliser les aventuriers". "Il fallait sortir de leur zone de confort les vieux briscards de l'aventure ! Il y aura de la survie extrême et des épreuves encore plus difficiles" avait-elle ajouté.

Et aussi, sachez qu'une fois arrivés sur l'île, les aventuriers et les aventurières seront séparés en deux groupes : les hommes et les femmes, chacun de leur côté. Au début, ils n'auront pas d'épreuve de confort. Et surtout, ils n'auront pas de riz sur les camps et auront juste deux machettes. Une saison qui promet d'être encore plus difficile que les précédentes.