Koh Lanta All Stars : un cas de Covid-19 complique le tournage

Koh Lanta : le Match ou Next de Denis Brogniart

Alors que Koh Lanta 2021 : Les Armes Secrètes continue chaque vendredi sur TF1, l'équipe de l'émission serait déjà au travail pour mettre en boîte la prochaine saison du jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart et qui sera une édition All Stars pour fêter les 20 ans de l'émission. Mais la Covid-19 se serait invitée à la fête : selon Tahiti Infos, un membre de la production aurait été testé positif et évacué du tournage pour être hospitalisé malgré un protocole sanitaire très stricte.