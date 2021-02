Koh Lanta 2021 : une saison All Star en préparation ? Alexia Laroche-Joubert confirme

Après la victoire d'Alexandra dans Koh Lanta, les 4 terres, 20 nouveaux candidats vont tenter de remporter la compétition dans Koh Lanta 2021, aka Koh Lanta Les Armes secrètes, tournée en Polynésie française pour la première fois. L'autre nouveauté de cette édition est la présence des armes secrètes aux pouvoirs considérables, comme le double vote ou encore l'annulation du collier d'immunité, mais pour avoir l'occasion d'en bénéficier, il faudra bien évidemment les trouver sur l'île, surtout qu'elles seront parfaitement cachées !

Une saison All Star de Koh Lanta "dans les tuyaux"

En attendant de découvrir à l'écran les 20 candidats de Koh Lanta 2021, Alexia Laroche-Joubert a révélé, dans une interview accordée à Télépro, que la nouvelle saison de l'émission de TF1 est déjà en préparation. Une nouvelle saison encore plus inédite puisqu'il s'agira d'une édition 100% All Star, c'est-à-dire avec des candidats emblématiques de Koh Lanta seulement, pour fêter les 20 ans du programme d'aventure culte : "On travaille sur une nouvelle saison All Star pour 2021. C'est donc dans les tuyaux", a confié la productrice.

Le casting "n'a pas encore commencé"

Alexia Laroche-Joubert, qui bosse avec Claude (Koh Lanta) sur une autre émission, a ensuite expliqué que le casting "n'a pas encore commencé" : "Tous les anciens candidats étaient les bienvenus dans son bureau. Il y a de la place tour tous (...) On y réfléchit, mais personne n'a été sélectionné."

On sait déjà que Tiffany, Jesta, Benoît, Pascal Salviani, Dylan Thiry ou encore Inès Loucif (La Villa des Coeurs Brisés 6) ne pourront pas postuler à cette saison All Star à cause de leur participation à des émissions de télé-réalité : "On trouve que c'est trop décalé. Et qu'on va trop loin par rapport à l'esprit d'aventure. Il y a donc une perte de naturel", a précisé l'ex-directrice de la Star Academy.