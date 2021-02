Koh Lanta 2021 : les 20 candidats des "Armes secrètes" dévoilés, voici leurs portraits

La nouveauté de Koh Lanta 2021

Pour la toute première fois, le tournage de Koh Lanta 2021 a eu lieu en Polynésie française, à cause de la crise sanitaire actuelle. Un règlement strict a dû être suivi à la lettre, entre isolement, distanciation sociale ou encore test PCR, pour éviter toute contamination de coronavirus. En plus de cette situation particulière, les 20 candidats vont être les premiers à tester la nouveauté des armes secrètes aux pouvoirs inconsidérables.

Pour en bénéficier, il faudra bien évidemment trouver leur cachette sur l'île, ce sera compliqué et périlleux. S'ils les trouvent, les aventuriers pourront céder les armes secrètes et même les cumuler. L'une d'entre elles offrira par exemple un double vote et une autre la possibilité d'annuler un collier d'immunité. La compétition s'annonce donc encore plus intense et redoutable. Pour découvrir Koh Lanta, les Armes secrètes, rendez-vous le 12 mars 2021 sur TF1 !

Les portraits des candidates

En attendant la diffusion de cette nouvelle saison, TF1 a donné un petit aperçu avec les premières images et les portraits des 10 candidates ! Alors, qui sont les aventurières ?

Il y a Candice (25 ans / Institutrice de survie), Elodie (35 ans / Coach sportive), Laëtitia (37 ans / Employée multi-service), Laure (26 ans / Agricultrice), Magali (47 ans / Coach sportive), Marie (25 ans / Etudiante en événementiel), Maxine (25 ans / Journaliste sportive), Myriam (36 ans / Professeure d'Anglais), Shanicé (26 ans / Chef de projet sport et social) et Sylviane (44 ans / Maître-nageur). Des profils très différents, mais les filles vont tout donner pour aller le plus loin dans l'aventure et pourquoi pas remporter Koh Lanta 2021 !