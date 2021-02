Koh Lanta 2021 : casting, nouveautés, date de diffusion... Denis Brogniart et la prod se confient

Koh Lanta 2021 : découvrez les premières images de la nouvelle saison de l'émission animée par Denis Brogniart, qui a été tournée en Polynésie française

PRBK faisait partie des médias invités à la conférence de presse en visio de Koh Lanta 2021. Denis Brogniart et la production de l'émission se sont confiés sur cette nouvelle saison dont la date de diffusion est fixée au 12 mars et qui promet un casting particulièrement motivé et des nouveautés qui vont provoquer des rebondissements.

Un casting plus sportif ? Denis Brogniart a avoué lors de la conférence de presse à distance de Koh Lanta 2021 : "On a rarement on a vu un ensemble aussi homogène en terme de performance". Niveau casting, "il y a du niveau, la barre est très haute cette année". Si bien que dans Koh Lanta 2021, constituer les équipes rouge et jaune va s'avérer difficile à reconnu l'animateur, qui a évoqué "l'hésitation" des aventuriers. Julien Magne, directeur des programmes d'ALP (Adventure Line Production) a confié à propos de ce casting de haut niveau : "On a voulu aller chercher l'affrontement", mais "ça ne veut pas dire un casting meilleur physiquement", ça signifie "des gens capables" avec un "sentiment de compétition". Et Alexia Laroche-Joubert, présidente d'ALP (Adventure Line Production) qui produit Koh Lanta, a tenu à préciser que "oui, il y a des candidats de la saison 19 qui avait été annulée" au casting de Koh Lanta 2021. Les armes secrètes : la grosse nouveauté Julien Magne a parlé de la grande nouveauté de cette saison : les armes secrètes. Sans spoiler le programme, dont la date de diffusion est annoncée pour le 12 mars, il a indiqué qu'il y a "des aventuriers qui deviennent des experts de Koh Lanta, donc il faut les perturber, que ce soit pas une répétition de ce qu'ils connaissent à la télé". Après Koh Lanta : la guerre des chefs, Koh Lanta : l'île des héros ou encore Koh Lanta : les 4 terres, la production a donc eu l'idée des armes secrètes. Mais cette nouveauté qui promet encore plus de stratégie ne viendra pas pour autant "perturber tout ce qu'on aime" dans le jeu d'aventure de TF1. Les aventuriers "peuvent céder" les armes secrètes ou même "cumuler les armes secrètes, encore faut-il les trouver" à aussi révélé Julien Magne, car ces armes "se méritent". Vous verrez en effet à quel point il est "compliqué" et "périlleux" de les trouver. Un tournage qui s'est déroulé dans "une bulle sanitaire" Alexia Laroche-Joubert a évoqué ce tournage qui s'est passé en octobre 2020 et en novembre 2020 (pendant le 2ème confinement). La productrice a expliqué avoir mis en place un "protocole strict" en amont, qui concernait "les collaborateurs, les aventuriers" et même les "locaux". Les aventuriers de Koh Lanta 2021 ont ainsi eu un premier test PCR 10 jours avant de partir, puis ils ont dû s'isoler, ont eu un nouveau test PCR à J-3. Une fois à Papete, ils ont dû s'isoler 4 jours dans un hôtel, avant de faire de nouveau un test PCR. De cette façon, "on s'est garanti qu'ils soient ni contagieux, ni porteurs du virus" a précisé Alexia Laroche-Joubert.