Koh Lanta 2021 : découvrez les premières images de la nouvelle saison en Polynésie française

Koh Lanta 2021 se dévoile dans un teaser vidéo

Les premières images de Koh Lanta 2021 ont été dévoilées ce samedi 6 février 2021 sur TF1, pendant la coupure pub de The Voice 2021 (dont c'était les premières auditions à l'aveugle). Cette nouvelle édition de Koh Lanta est la 22ème saison de l'émission culte animée par Denis Brogniart. Dans le teaser vidéo, on peut voir 20 aventuriers mais sans leurs visages afin de ne pas pouvoir les reconnaître pour le moment. Des premières images paradisiaques qui montrent des paysages de plages, d'eau turquoise, de jungle luxuriante et de cascades à couper le souffle. On y voit aussi des pirogues, des épreuves sous l'eau ou encore dans de la boue, et un totem.