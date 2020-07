Koh Lanta, les 4 terres : 4 équipes régionales, îlot de l'exil... On a vu les premières images

C'est une saison de Koh Lanta extraordinaire qui s'est achevée le 5 juin dernier sur TF1, avec la défaite frustrante de Claude et la belle victoire de Naoil. Outre les nombreux rebondissements qui ont animé l'aventure d'épisode en épisode, Koh Lanta, l'île des héros était la saison de tous les records. Non seulement elle a rassemblé 6,8 millions de téléspectateurs en moyenne, a intéressé un nouveau public (elle a réalisé 65% de part d'audience sur les 15-24 ans), mais a aussi réalisé un record en termes de replays et de tweets. C'est donc sans grande surprise que TF1 et ALP Production remettent ça.

Après l'île des héros, Koh Lanta met les régions à l'honneur

Lors d'une conférence presse organisée ce mercredi 15 juillet 2020 et à laquelle Purebreak a participé, ils ont annoncé une nouvelle saison qui sera diffusée à la rentrée. Et pour cause, celle-ci a été tournée dans l'Archipel de Kaduvu, aux îles Fidji, à l'automne dernier, avant la crise sanitaire et le confinement. Après l'île des héros, celle-ci sera nommée "Les 4 terres". Pour la première fois dans l'histoire de Koh Lanta, il n'y aura pas 2 ni 3 équipes, mais 4 équipes de 6 aventuriers, soit 24 candidats !

Les régions seront à l'honneur puisque les candidats représenteront le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Loin de là l'idée de favoriser les clichés. "Le but, c'est que les gens éprouvent une fierté d'appartenir à leur région et vont s'attacher à mettre en avant ces valeurs, ces compétences, ces qualités, sans dénigrer les autres", explique Denis Brogniart. "Le but du jeu, ce n'est pas d'être caricatural ou dans les clichés, mais qu'il y ait une sorte d'identification", assure-t-il.

4 équipes, îlot de l'exil... les nouveautés de cette nouvelle saison

Autre grande nouveauté de cette saison : l'îlot de l'exil. Lors de chaque épreuve de confort, l'équipe perdante devra passer une nuit sur cette île sur laquelle ne se trouve... rien ! Ni point d'eau, ni nourriture, ni abri. Une punition dont se seraient bien passées les aventuriers... On ne vous en dit pas plus et on vous donne rendez-vous à la rentrée !