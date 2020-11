Koh Lanta 2021 : Denis Brogniart annonce la fin de tournage et tease des nouveautés

Koh Lanta 2021 : Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert annoncent la fin du tournage à Tahiti, en Polynésie française

C'est bon, tous les épisodes de Koh Lanta 2021 ont été tournés ! Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert ont annoncé la fin de tournage de la prochaine saison de l'émission et promettent des nouveautés. L'animateur et la productrice du jeu d'aventures ont pu terminer à temps le tournage à Tahiti, en Polynésie française, pour pouvoir rentrer pour la finale de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, les 4 terres).

Denis Brogniart a ensuite annoncé la fin de tournage dans un autre post sur les réseaux : "Nuage en suspension pour le dernier jour de tournage du prochain #kohlanta en Polynésie ! Ça y est c'est dans la boîte ! Un bon cru, de très bons aventuriers que vous allez aimer et des nouveautés qui vont vous surprendre ! Rendez vous en 2021 @tf1 @alp_fr". Alexia Laroche-Joubert, PDG d'Adventure Line Productions (ALP) qui produit Koh Lanta a elle aussi partagé une photo sur les réseaux pour la fin de tournage de Koh Lanta 2021. "Merci à la #Polynesie @TahitiTourisme. #KohLanta est dans la boite. Nous avons vécu une expérience unique avec la population du pays" a déclaré la productrice, "Merci à tous d'avoir pu rendre ce rêve fou de tourner en plein Covid possible".