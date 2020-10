Koh Lanta : le lieu de tournage et les règles sanitaires de la nouvelle saison dévoilés

Alors que Koh Lanta 2020, les 4 terres, qui a vu Hadja et Marie-France être éliminées le 16 octobre, continue sur TF1, le tournage de la nouvelle saison a commencé. Une bonne nouvelle puisque cette saison a failli se retrouver en danger à cause du coronavirus. Heureusement, la production a réussi à trouver un moyen pour quand même la tourner malgré la Covid-19 : installer les camps des candidats en France comme l'a révélé Denis Brogniart à Europe 1.

Le tournage de la nouvelle saison de Koh Lanta en Polynésie ?

Le présentateur n'en a pas dit plus sur le lieu exact, mais Rémi Faure, le directeur des programmes de flux de TF1, lui, a donné des infos supplémentaires à Puremédias : "Nous faisons venir les candidats en Polynésie plusieurs jours avant le début du tournage. Nous les testons avant, nous les isolons, nous les testons de nouveau, et ils rentrent ensuite sur le lieu de tournage." La nouvelle saison de Koh Lanta se déroule donc en Polynésie, plutôt sympa comme destination !

Rémi Faure se confie ensuite un peu plus sur les règles sanitaires à respecter sur place : il explique notamment que les équipes techniques sont elles aussi "testées, masquées", mais "nous avons surtout fait en sorte qu'elles n'aient aucun contact rapproché avec les candidats."

"Nous avons renforcé les règles de distanciation et de protection"

Comment cela est-il possible ? "Nous avons justement renforcé les règles de distanciation et de protection pour les tournages sur les camps et les épreuves. Par exemple pour les interviews des candidats face caméra, la prise de son se fera avec des perches plus longues pour mettre davantage de distance entre le technicien et le candidat interviewé. Si un technicien venait à tomber malade, il n'y a normalement pas de raison qu'il ait pu transmettre le virus à l'un des participants au jeu", rapporte le directeur des programmes de flux de TF1.