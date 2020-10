Hadja (Koh Lanta 2020) éliminée : "Avec Alix, on a développé une relation presque fusionnelle"

En interview avec Télé Loisirs, Hadja est revenue sur les tensions avec la membre de l'équipe jaune : "On ne se parlait pas spécialement. On s'est dit bonjour en arrivant sur l'île à la réunification. On parlait avec tout le monde autour du feu mais elle savait que je ne pouvais pas la saquer et réciproquement. Après je la respectais énormément car c'est la seule qui a eu la franchise de me dire en face ce qu'elle pensait de moi."

"Elle m'inspire beaucoup"

Sauf qu'aujourd'hui, Alix et Hadja ne sont plus du tout en guerre. Elles sont même devenues amies : "Un an sépare le tournage de Koh-Lanta et sa diffusion sur TF1, on a pris le temps de se connaître. Elle est venue me parler. J'ai apprécié la démarche, l'initiative. C'est une nana extraordinaire, géniale, une de mes plus belles rencontres sur Koh-Lanta. Elle m'inspire beaucoup. Elle est très courageuse. J'adore sa personnalité. On s'appelle toutes les semaines. Je l'ai beaucoup aidée après le décès de sa soeur. On a développé une relation presque fusionnelle."

Marie-France aussi éliminée

Mais avant de quitter Koh Lanta 2020, Hadja a eu un rôle important à jouer lors de l'épreuve des ambassadeurs avec Loïc. Les deux aventuriers, en désaccord, ont mis plusieurs heures à se décider sur le candidat ou la candidate à éliminer. Résultat ? Ils ont choisir de faire partir Marie-France.

Une surprise pour la candidate qui a eu le droit à une deuxième chance après l'abandon médical de François : "J'étais tellement sereine dans ma tête et tellement calme que je ne me suis posée aucune question. J'avais 100% confiance en Hadja, elle a été honnête en disant qu'elle allait aux ambassadeurs mais qu'elle n'allait pas tirer la boule noire", a-t-elle confié à Voici.