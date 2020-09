François (Koh Lanta) revient sur son abandon médical : "C'est le pire qui puisse arriver"

François revient sur sa blessure

En plus de l'élimination de Carole et son gros coup de sang contre son équipe bleue, le Sud, l'épisode 2 de Koh Lanta, les 4 terres a été marqué par l'abandon médical de François et le retour de Marie-France, première éliminée du jeu de TF1. Mais que s'est-il passé, surtout que le candidat ne participait pas à l'épreuve d'immunité ?

Eh bien, il s'est tout simplement fait une déchirure au mollet en voulant fêter la deuxième place de sa team orange : "Heureux de les voir heureux, je saute aussi. Puis au moment de me réceptionner, je sens un gros coup de poignard au niveau de mon mollet gauche.", explique François à Purepeople avant d'ajouter : "Quand je les rejoins, je sens que ce n'est pas possible. Chaque fois que je pose le pied, je ressens des gros coups d'électricité. C'était affreux."

"Ça m'a foutu le moral à zéro de ne pas pouvoir dire au revoir à une équipe qui m'a soutenu"

Malheureusement pour l'aventurier de Koh Lanta, les 4 terres (ou Koh Lanta 2020), la décision du médecin ne s'est pas faite attendre : sa blessure ne lui permet pas de continuer la compétition. Il a donc quitté l'émission sans pouvoir dire au revoir à ses coéquipiers : "Partir sur décision médicale, c'est le pire qui puisse arriver à un aventurier. C'était le pire qui pouvait m'arriver, donc. Parce qu'on n'y est pour rien, c'est le corps qui lâche (...) Ça m'a foutu le moral à zéro de ne pas pouvoir dire au revoir à une équipe qui m'a soutenu, à laquelle je me suis attaché. C'est frustrant, ça vous achève."

François confie ensuite qu'il lui a fallu quatre semaines environ pour se remettre de sa déchirure : "J'ai pu reprendre mon poste au bout d'un mois environ, de mémoire. Après j'ai été suivi, j'ai fait quelques échographies pour voir l'avancée des hématomes, voir si c'était rentré dans l'ordre. J'ai rapidement repris une vie normale."