Koh Lanta, les 4 terres : voici les 24 candidats

Le rendez-vous est pris chez les fans de Koh Lanta : c'est le 28 août prochain, à 21h05 sur TF1, que la nouvelle saison intitulée "Les 4 terres" sera diffusée. Après le succès fou de la dernière saison, "l'île des héros", TF1 et ALP Production prévoient une nouvelle aventure mouvementée : "La compétition n'en sera que plus grande, et les épreuves que plus disputées avec des finishs à la corde et des retournements de situation jusqu'à la dernière seconde", précise le communiqué.

Les 24 candidats de Koh Lanta, les 4 terres dévoilés

Grande nouveauté : il n'y aura non pas 2 équipes, ni 3, mais 4 équipes de 6 aventuriers, soit 24 candidats ! Les régions seront à l'honneur puisque les candidats représenteront le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Chez les filles, on retrouvera Joaquina, Jody, Alexandra, Angélique, Diane, Ava, Carole, Lola, Hadja, Estelle, Alix et Marie-France tandis que, du côté des hommes, on découvrira Sébastien, Samuel, Mathieu, Loïc, Fabrice, Laurent, Dorian, Aubin, François, Brice, Bertrand Kamal et Adrien. Découvrez leurs photos ci-dessous.

Joaquina