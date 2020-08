Koh Lanta, les 4 terres : la date de diffusion dévoilée

Certains fans de Koh Lanta n'ont toujours pas digéré la défaite de Claude en finale de l'île des héros en juin dernier que l'émission fait déjà son retour ! Et pour cause, c'est le vendredi 28 août prochain, à 21h05, que TF1 donne le coup d'envoi de sa nouvelle saison, baptisée "Les 4 terres". Quoi de mieux pour oublier que de passer à autre chose ? Si le tournage s'est une fois encore déroulé aux Fidji, Alexia Laroche-Joubert et Denis Brogniart nous apprenaient une nouveauté de taille lors de la conférence de pesse du 15 juillet dernier.

Koh Lanta revient le 28 août sur TF1 !

Pour la première fois, les 26 candidats seront partagés entre 4 équipes en fonction de leur région d'origine : ils représenteront donc le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Ainsi, en plus de dépasser leurs limites personnelles, ils vont faire honneur à leur terre. Autre nouveauté qui va déplaire aux aventuriers mais pas aux téléspectateurs : l'îlot de l'exil. Lors de chaque épreuve de confort, l'équipe perdante devra passer une nuit sur cette île sur laquelle ne se trouve rien : ni point d'eau, ni nourriture, ni abri... Comme si survivre dans Koh Lanta n'était déjà pas assez difficile ! Rendez-vous le 28 août donc.