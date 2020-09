Carole (Koh Lanta, les 4 terres) éliminée : "Alix a cru que Koh Lanta était un commando"

Il s'est passé pas mal de choses dans le deuxième épisode de Koh Lanta, les 4 terres. On retient la performance incroyable de Mathieu lors de l'épreuve de confort, le départ de François sur abandon médical, le retour de Marie-France, l'élimination de Carole et son énorme coup de gueule avant de quitter l'aventure. La Marseillaise n'a pas du tout accepté que ses coéquipiers souhaitent voter contre elle au conseil. Elle n'a pas manqué de régler ses comptes avec eux et surtout avec Alix.

"On m'a toujours mise à l'écart"

Résultat, une violente altercation a éclaté entre les deux candidates, offrant ainsi un moment culte aux téléspectateurs : le "tu veux que je me foute à poil" de Carole. Un coup de sang expliqué par la doyenne en interview avec Télé Loisirs : "Depuis le début de l'aventure, on m'a toujours mise à l'écart des choix stratégiques des épreuves, on ne respectait pas ce que je proposais. Ca m'a vraiment gonflée et je voulais le faire savoir à Alix qui s'est toujours considérée comme une leader dans cette équipe."

Elle ajoute : "Elle a cru que Koh-Lanta était un commando et ce n'est pas ma vision des choses. J'ai compris qu'une stratégie s'était montée contre moi. Ils m'ont juste considérée comme la maman qui raconte des histoires et des blagues le soir." Sauf que Carole n'est pas "la maman du groupe", mais "une aventurière".

"J'étais anéantie"

La candidate de Koh Lanta 2020 s'est clairement sentie trahie comme elle l'avoue à Voici : "J'ai été vraiment touchée, ça m'a brisée le coeur. Et quand on me touche le coeur, c'est foutu. J'étais anéantie. A la base, je suis quelqu'un de jovial, de gentil. Je ne gueule pas, normalement, mais je ne vais pas tendre l'autre joue. J'ai été déçue parce que je leur ai donné mon coeur et, finalement, ils étaient tous contre moi. Pourtant, il y avait Aubin qui n'avait pas été top, mais ce n'a pas pesé dans la balance." Carole retient quand même la franchise de Mathieu, qu'elle souhaite voir aller le plus loin possible dans l'aventure.