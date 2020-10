Sébastien (Koh Lanta 2020) éliminé : "Ca a été comme un coup de poing au visage"

Une élimination difficile à accepter

Ce vendredi 9 octobre 2020, TF1 diffusait le 7ème épisode de Koh Lanta : Les 4 Terres. Et malheureusement pour Sébastien, c'est lui qui a été victime d'un nouveau conseil mené par les Sayaké. Une élimination difficile à digérer pour l'aventurier, lui qui vient de confier à Télé-Loisirs, "Ça faisait 12 ans que je postulais. Je suis un homme de la nature, j'avais envie de me confronter à ça. C'est le rêve d'une vie. Quand j'ai postulé la première fois, j'étais encore célibataire. Aujourd'hui, j'ai deux filles de 12 et 5 ans."

Aussi, Sébastien ne le cache pas, découvrir qu'il s'est retrouvé au centre d'une alliance contre lui n'a pas été facile à vivre, "Ca a été comme un uppercut. Un coup de poing au visage. (...) quand je suis arrivé à ce conseil, j'étais serein. Je ne m'attendais pas une seule seconde à sortir." Il l'a en effet confié, "D'ailleurs je me retourne pour les regarder car avant le vote ils m'ont fait des éloges auprès de Denis Brogniart." Une édition sans trahison, c'est trop demander ?

Aucun regret pour Sébastien

Cependant, à l'inverse d'autres candidats, ne comptez pas sur lui pour se lâcher aujourd'hui et critiquer ses ex-partenaires. Malgré une frustration toujours palpable, "Je serais menteur de dire que ça ne m'attriste pas d'être éliminé et que j'aurais adoré aller à la réunification", il a surtout tenu à le rappeler, "Mais c'est le jeu. Si dans Koh-Lanta, le plus fort et le plus endurant gagnait, ça n'aurait aucun intérêt."

Un état d'esprit exemplaire qui n'est finalement pas surprenant. Là où certains ne visent que la victoire finale, Sébastien a profité de cette aventure pour démontrer autre chose, "Même si j'ai été éliminé, pour moi, j'ai gagné mon Koh-Lanta. Ça faisait 12 ans que je postulais. Ma participation prouve qu'à force de persévérance, en croyant à ses rêves, on arrive à ses fins. (...) Koh-Lanta m'a permis de me rendre compte qu'on accorde trop d'importance à des futilités."

100 000€ c'est bien, mais savoir perdre dignement c'est cool aussi. Bravo à Sébastien.