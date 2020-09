Koh Lanta : la prochaine saison sera tournée en France annonce Denis Brogniart !

C'est une terrible nouvelle que la production de Koh Lanta a annoncé le 10 septembre 2020 : Bertrand-Kamal est mort des suite d'un cancer. Le candidat avait annoncé sa maladie quelques jours plus tôt seulement : "Je suis tombé malade après l'aventure, je suis en plein combat contre la maladie (...) C'est un combat contre le cancer cette fois qui m'attend. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté." Le cancer ne lui a finalement laissé aucune chance.

"On tournera en France"

La suite de Koh Lanta, les 4 terres sera donc dédiée à Bertrand-Kamal. Les internautes et Denis Brogniart continueront sans aucun doute de lui rendre hommage tout au long de la diffusion... et sûrement la saison prochaine. Eh oui, l'émission de TF1 n'a pas encore dit son dernier mot !

Le tournage de la nouvelle édition commencera d'ailleurs au mois d'octobre comme l'a annoncé Denis Brogniart lors d'une interview avec Europe 1 : "Le casting est terminé, il est sympa et il y aura plein de belles choses", a-t-il précisé avant de donner un indice sur le lieu d'aventure : "On tournera en France." Une grande première pour Koh Lanta décidée à cause du coronavirus toujours présent. Alors, où la prochaine saison se déroulera-t-elle ? En Guyane comme l'a demandé l'animateur de la radio ? Sera-t-elle diffusée en 2021 ? Affaire à suivre.