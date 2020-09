Mort de Bertrand-Kamal (Koh Lanta, les 4 terres) des suites d'un cancer

"Tes derniers mots resteront gravés à tout jamais dans ma mémoire"

Sur son compte Instagram, Kenza a également précisé avoir pu être présente dans les derniers instants de Bertrand-Kamal. Et elle se rappellera de ses dernières déclarations : "Tes derniers mots resteront gravés à tout jamais dans ma mémoire et mon coeur, comme la chance de t'avoir rencontré. Je t'aimais je t'aime je t'aimerai. Repose en paix maintenant. Tu as marqué ton passage sur terre. Tu étais juste formidable et indétrônable".