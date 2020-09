Bertrand-Kamal (Koh Lanta, les 4 terres) sur son cancer : "Je suis tombé malade après l'aventure"

"Je n'ai aucune honte avec ça"

Koh Lanta, les 4 terres est une saison un peu spéciale, avec 24 aventuriers répartis en 4 équipes selon leur région d'origine (Est, Ouest, Nord, Sud). Bertrand-Kamal Loudrhiri, dans l'équipe de l'Est, a donné une interview au Bien Public. Le Dijonnais d'origine a révélé être atteint d'un cancer. "Je suis tombé malade après l'aventure, je suis en plein combat contre la maladie" a-t-il révélé.

Alors que sa coéquipière Hadja fait face aux critiques racistes, Bertrand-Kamal doit de son côté combattre contre la maladie. Si l'aventurier a décidé de parler ouvertement de son cancer, c'est parce que "ça va forcément se savoir". "Je préfère le dire. Je n'ai aucune honte avec ça" a-t-il donc déclaré, ajoutant avec force : "C'est un combat contre le cancer cette fois qui m'attend. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté".

Koh Lanta, "c'est plus dur et plus beau que ce que je pensais"

Bertrand-Kamal a aussi parlé de l'émission présentée par Denis Brogniart. Pour lui, participer à Koh Lanta, les 4 terres est un rêve devenu réalité : "Koh Lanta , c'est un rêve de gosse. C'est une émission que je suis avec papa-maman depuis tout petit", "je voulais prouver à mes parents que leur fils était devenu un homme". "On y croit que quand on est dedans" a-t-il aussi assuré, précisant que le jeu était beaucoup plus difficile que ce qu'il imaginait : "Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur. C'est plus dur et plus beau que ce que je pensais. On en prend plein les yeux".