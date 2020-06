Koh Lanta : un nouveau lieu et quatre équipes divisées... selon la région d'origine des candidats ?

La grosse surprise de la prod

Après la saison de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros), dont Naoil est sortie gagnante, la prochaine saison de Koh Lanta s'annonce encore plus exceptionnelle. Alors que Denis Brogniart a annoncé un retour de l'émission dès la rentrée 2020, la production aurait réservé une énorme nouveauté pour les aventuriers. D'après les infos de Télé Loisirs, les équipes ne seront pas déterminées par des chefs d'équipe.

Non, les équipes de Koh Lanta seront composées en fonction des régions de France. C'est-à-dire que les aventuriers se retrouveront avec celles et ceux de leur région. Ils seront ainsi mis en fonction du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Une grande première ! Et pour la toute première fois du jeu d'aventures, il y aura donc quatre équipes de candidats.

Une saison de Koh Lanta encore aux îles Fidji ?

Avec Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros), c'est la quatrième édition consécutive qui était tournée sur un archipel des Fidji. Est-ce que la saison anniversaire des 20 ans se déroulera encore là-bas ? Ou est-ce que la prod du programme a prévu un autre endroit ?

Alexia Laroche-Joubert, directrice d'ALP (Adventure Line Productions), a répondu à la question dans les pages du même magazine : "Le tournage de cette édition est prévu au deuxième semestre de l'année 2020 et il ne se déroulera pas aux îles Fidji".