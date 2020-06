Koh Lanta de retour à la rentrée 2020 : l'annonce de Denis Brogniart

Les internautes impatients

Les internautes, eux, sont déjà prêts. Certains demandent d'ailleurs le retour de Claude pour qu'il prenne sa revanche : "youpi, encore des vendredi soirs alléchants", "j'ai déjà hâte", "ouiiii, c'est officiel", "En espérant qui yaura @claude_kohlanta et qui va gagner cette fois-ci", "j'espère qu'elle sera aussi bien que cette saison et qu'il y aura plein de rebondissements", "ramenez Claude sinon, on regarde pas", "c'est super", "la plus belle émission", "super bonne nouvelle", "je suis fan, vivement la rentrée", peut-on lire en commentaires.