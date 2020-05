Régis (Koh Lanta 2020) menacé et insulté : Jessica le défend

Cette saison de Koh Lanta 2020 n'est vraiment pas comme les autres. Il y a des rebondissements à chaque épisode et ça, on le doit en partie grâce à Régis : le candidat nous surprend toujours au moment des votes lors du conseil. Il se met en mode stratège pour éliminer les plus forts et sa technique fonctionne puisque Sam, Teheiura et Jessica sont partis de l'aventure. Son bulletin a fait basculer la tendance ces trois fois, ce qui n'a pas du tout plu à la plupart des internautes.

"Il faut vraiment calmer les choses"

Depuis le départ de Sam de Koh Lanta 2020, Régis, qui a finalement voté contre Jessica après un clash censuré par TF1, reçoit un bon nombre de messages d'insultes et de menaces : les haters s'en prennent même à sa famille. L'aventurier a d'ailleurs décidé de porter plainte, mais en attendant que la justice s'en mêle, il peut quand même compter sur le soutien de Teheiura, Sam et Jessica face à toute cette haine : "Il faut vraiment calmer les choses, là ça va trop loin (...) Il m'a raconté ce qui se passait. C'est difficile d'avoir des mots", a d'ailleurs confié Jessica dans un live Insta avec Denis Brogniart.

Elle a ajouté : "Il vit quelque chose de très difficile. Ce que j'ai envie de dire aux personnes qui vont trop loin. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que vous avez dans la vie de mon camarade d'aventure et de sa famille. J'ai vraiment envie qu'il y ait un retour au calme. C'est vraiment un jeu. Dans la vie de tous les jours qui ne fait pas d'erreur."