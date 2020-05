Régis (Koh Lanta 2020) vs Jessica : TF1 a coupé au montage un clash juste avant le conseil

Comme tous les vendredis, TF1 a diffusé un nouvel épisode de Koh Lanta 2020 ce 8 mai. Et comme tous les vendredis, l'image de Régis - candidat le plus détesté des téléspectateurs de cette édition, en a encore pris un coup. En effet, tandis que le candidat avait fait un pacte avec Claude et Jessica pour ne pas voter contre eux, il a finalement changé d'avis et choisi d'éliminer l'aventurière.

Un clash coupé au montage

Pourtant, Régis vient de le confier à Télé-Loisirs, cette décision n'avait rien d'une trahison. A en croire ses propos, TF1 aurait décidé de couper au montage une scène très importante qui légitimait pourtant son changement d'avis : "Quelques heures avant le conseil, on a eu une dispute avec Jessica car le feu n'a pas passé la nuit car je me suis endormi et j'étais en charge de le surveiller. Elle m'a alors accusé de l'avoir fait exprès et d'avoir éteint de moi-même le feu."

Une dispute comme on en voit régulièrement sur l'île, mais qui aurait été un déclencheur pour Régis, "Cette accusation à tort m'a fait comprendre que je ne pouvais pas lui donner ma confiance. Je lui ai alors dit que j'allais voter contre elle, elle le savait avant d'aller au conseil." Bref, contrairement à ce que laissait penser le montage, cette affaire Jessica/Régis n'en n'était pas vraiment une et, pour une fois, son comportement pouvait faire sens.

Régis manipulé par Moussa ?

Par ailleurs, Régis l'a assuré, cette décision de voter contre Jessica n'a pas été simple à vivre pour lui, "J'étais très en colère contre moi-même à cet instant du jeu. (...) J'appréciais vraiment Jessica et Alexandra qui sont de vraies belles personnes mais malheureusement Koh-Lanta fait un peu ressortir ce qu'on a de mauvais en nous."

De même, si Jessica l'accuse d'avoir menti pour faciliter son élimination, Régis plaide en faveur d'un quiproquos, "Mes mots ont été trop forts. On a eu une discussion avec Jessica et j'ai voulu évoquer le coup d'après. C'est alors qu'elle m'a donné quelques noms mais il n'y a pas eu de liste à proprement parlé" et surtout, d'une manipulation générale de Moussa, "C'est une incompréhension verbale dont a profité Moussa pour expliquer son vote contre Téheuira et je me suis tout pris dans la gueule. Pour résumer, je me suis fait avoir en beauté."

De quoi l'aider à sauver son image ? A suivre...