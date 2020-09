Hadja (Koh Lanta, les 4 terres) victime de messages racistes : "J'y suis habituée", elle se confie

La candidate de Koh Lanta, les 4 terres a rappelé que "c'est facile derrière un écran ou un téléphone. Il suffit juste de trouver mon nom sur Instagram et de m'envoyer 'sale noire' ou 'tu pues'. Les réseaux sociaux, ça arrange tous les comportements déviants, du raciste au pédophile".

Celle que vous pouvez suivre dans le jeu animé par Denis Brogniart va-t-elle porter plainte contre ces messages racistes ? "Pas pour le moment", "mais si ça continue et que je reçois d'autres insultes ou menaces, oui, je le ferai" a-t-elle répondu.

"Je pense à toutes ces personnes qui souffrent" du racisme "sans broncher"

Déjà, sur son compte Instagram, Hadja avait évoqué les commentaires racistes que certains internautes lui ont envoyé depuis qu'elle apparaît sur le petit écran. "Lorsque j'étais jeune et que l'on m'insultais de 'banania', 'caca', 'négresse', je me faisais petite et courbais l'échine car je ne me sentais pas à ma place" a-t-elle avoué, "On ne m'avait jamais appris à réagir face à ce genre de comportement, je ne prenais même pas la peine de les dénoncer. Cette époque est maintenant terminée ! Je pense à toutes ces personnes qui en souffrent quotidiennement sans broncher, je pense à toutes ces jeunes filles qui se sentent mal car elles ne sont pas assez claires de peau ou ces jeunes hommes qui se font contrôler car ils sont un peu trop foncés".

Positive malgré les attaques, elle a précisé que la majorité des internautes lui a affiché son soutien : "Gardez la pêche, gardez le sourire, battez-vous et surtout soyez fiers de vous ! Il y a malheureusement des cons un peu partout mais il y a surtout des personnes géniales qui seront toujours là pour vous aider et pour vous soutenir ! J'ai reçu des messages de soutien incroyable et de toutes origines ! Croyez en vous et ne laissez personne écrire votre histoire".