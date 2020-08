Koh Lanta, les 4 terres sans Bretons : après la prod, Denis Brogniart répond à la déception

Denis Brogniart répond aux bretons

Cette année, les fans de Koh Lanta sont gâtés avec cette deuxième saison diffusée également en 2020. Après l'édition Koh Lanta 2020, remportée par Naoil (qui est devenue maman), c'est au tour de Koh Lanta, les 4 terres d'arriver sur le petit écran. La nouvelle saison de l'émission animée par Denis Brogniart commence ce vendredi 28 août 2020 dès 21h05 sur TF1.

Et en plus, grosse nouveauté : les équipes sont 4, en fonction des régions des aventuriers. Le problème, c'est que l'équipe Ouest, alias les oranges, est composée de Jody, François, Diane, Estelle, Dorian et Brice... et qu'aucun d'eux n'est Breton ! Après la prod de Koh Lanta, les 4 terres qui a répondu aux internautes déçus de ne pas voir de bretons, c'est Denis Brogniart qui a réagi à la "polémique" dans les pages de La Voix du Nord.

A la question de savoir s'ils avaient envie de couvrir toute la France, le présentateur a expliqué : "On essaye mais, vous voyez, là on se fait un peu brocarder car on n'a pas de Bretons. C'est le souci qu'a Christian Prudhomme, patron du tour de France chaque année : on ne peut pas être partout ! On essaye d'avoir des candidats charismatiques, des gens motivés. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde".

L'équipe du Nord aussi pose problème

Mais l'équipe du Nord, alias les violet, pose aussi problème pour certains. Beaucoup d'internautes ont fait remarquer qu'il y avait 3 Nordistes (Fabrice, Lola et Marie-France) et et 3 aventuriers originaires de Paris et de la région parisienne (Samuel, Adrien et Angélique). Denis Brogniart a encore une fois répondu à ces critiques : "Si vous découpez la France en quatre, le nord va jusqu'à Paris".

"L'ouest va de la Normandie à Biarritz, le sud de Perpignan à Menton, l'est des Ardennes jusqu'aux Alpes" a-t-il rappelé, "On a essayé de découper la France en quatre de manière certes arbitraire mais assez géométrique. C'est pour ça que ceux de Paris sont intégrés au nord de Koh Lanta, pas au nord de la France mais au nord de Koh Lanta".