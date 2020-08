Koh Lanta, les 4 terres : pas de Bretons au casting, la prod répond à la déception des internautes

Aucun Breton dans Koh Lanta, les 4 terres, ça fait polémique

Si vous faites partie des nombreux téléspectateurs de Koh Lanta, les 4 terres, vous savez que pour la première fois, les équipes seront au nombre de 4 et ont été réalisées selon les régions d'origine des aventuriers (Nord, Est, Ouest et Sud). Avant de découvrir le premier épisode de cette toute nouvelle saison pleine de surprises et de nouveautés, diffusé ce vendredi 28 août 2020 sur TF1, les 24 candidats ont été révélés. Même la composition des équipes a été dévoilée sur MYTF1.

Et dans la team Ouest, les twittos se sont rendus compte qu'il n'y a aucun Breton. Alors forcément, sur Twitter, les internautes originaires de Bretagne ont fait savoir leur mécontentement. Très énervés contre l'émission présentée par Denis Brogniart, ils ont été nombreux à tweeter contre ce manque de Bretons au casting.