Denis Brogniart remet en place une internaute... qui se fait passer pour une candidate de Koh Lanta

Celle qui ne succédera donc pas à Naoil (gagnante de Koh Lanta 2020), vu qu'elle n'est pas du tout aventurière, a continué dans ses histoires fake en lui rétorquant : "Je rentre en cours d'aventure monsieur". Et quand on fait un tour sur son profil Instagram, on se rend compte que cette personne est allée jusqu'à relayer des photos et des vidéos de Koh Lanta pour convaincre les internautes de sa participation.