Koh Lanta : le tournage de la nouvelle saison continue en Polynésie malgré le reconfinement !

Le reconfinement saison 2, c'est parti ! Depuis le 29 octobre 2020, la France entière est de nouveau confinée et ce, jusqu'au 1er décembre minimum, mais les conditions sont moins strictes qu'en mars puisque les écoles, collèges et lycées restent ouverts et les visites en Ephad sont quand même autorisées. Les tournages de séries et de films peuvent aussi continuer, comme les tournages des émissions télé.

Le tournage de la nouvelle saison de Koh Lanta continue

Pour preuve, celui de la nouvelle saison de Koh Lanta continue en Polynésie. C'est Denis Brogniart qui a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter : "Tournage du prochain #kohlanta en cours en Polynésie française. Sites sublimes avec ici, Bora Bora dans mon dos. #monbureaudujour Pensées et courage pour cette période de confinement qui commence. Ce partage pour vous permettre de garder le moral."

Une belle attention de la part du présentateurs, mais sa photo nous rend quand même un peu jaloux : "Elle est géniale cette photo ! Par contre @denisbrogniart_off il va falloir penser à ceux qui sont confinés et qui travaillent H24 en visio depuis leur appartement ahah, c'est cruel ce genre de post, ça donne beaucoup trop envie de s'évader", a d'ailleurs commenté Mathilde, ex-candidate de Koh Lanta 2017. Nous aussi, on ne dirait pas non pour passer le confinement en Polynésie, au bord de la mer et au soleil.